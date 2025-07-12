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عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية “مها ” توقعان اتفاقية مع جامعة البترا لتطوير منتج ألبان مبتكر يحمي الجهاز الهضمي 

12 يوليو 2025
عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية “مها ” توقعان اتفاقية مع جامعة البترا لتطوير منتج ألبان مبتكر يحمي الجهاز الهضمي 

وطنا اليوم-جامعة عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية “مها”، وقّعتا اتفاقية تعاون بحثي تطبيقي مع جامعة البترا ، لتطوير منتج ألبان مبتكر يعمل على تزويد الجسم، وتحديدًا القولون، بالبكتيريا النافعة، مما يُسهم في حماية الجهاز الهضمي من العديد من الأمراض.

ويرى الباحثون أن أهمية المنتج المبتكر تكمن في قدرته على حماية البكتيريا النافعة وإيصالها إلى القولون دون أن تتأثر بالعوامل المحيطة مثل البيئة الحمضية للمعدة، والإنزيمات الهاضمة في الأمعاء، وإفرازات المرارة.

وقد وقّع الاتفاقية كلا من رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، والمدير العام لشركة الألبان الأردنية المهندس غازي جابر ورئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا، الأستاذ الدكتور عدنان بدران، و الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية ولشركة الالبان الاردنية “مها “.

وحضر من جانب جامعة عمان الأهلية عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات، وعضو هيئة التدريس في الكلية الدكتور محمد ملكاوي.

ومن شركة الألبان الأردنية: نائب المدير العام السيد أحمد الحوراني، والمدير المالي السيد مروان حنون.

كما حضر من جانب جامعة البترا كلاً من : مساعد الرئيس لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، والمدير العام لشركة البتراء للتعليم الأستاذ سامر الطيب، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ونائب عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور ناصر ادكيدك، ومدير دائرة العلاقات العامة السيد علاء الدين عربيات.


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