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اجتماع رسمي لبحث سبل دعم واستمرار تصدير الخضار والفواكه الأردنية لدول الجوار

11 يوليو 2025
اجتماع رسمي لبحث سبل دعم واستمرار تصدير الخضار والفواكه الأردنية لدول الجوار

وطنا اليوم:عقد في وزارة الزراعة اليوم اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزيرة النقل السيدة وسام التهتموني، بحضور امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري و رئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ورئيس اتحاد المزارعين ، ونقيب وأعضاء نقابة مصدري الخضار والفواكه، إلى جانب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه.
وبحث الاجتماع التحديات المتعلقة بآليات نقل صادرات المنتجات الزراعية الطازجة، وسبل تعزيز كفاءة النقل لضمان استدامة التصدير، خاصة خلال فترات ذروة الإنتاج التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في كميات الخضار والفواكه الموجهة للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تسعى إلى تطوير سلسلة الإمداد الزراعي بما يضمن انسيابية الصادرات، مضيفًا أن تحسين منظومة النقل وتوفير وسائل النقل يعد من الركائز الأساسية لدعم تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
من جانبها، شددت وزيرة النقل السيدة وسام التهتموني على التزام الوزارة بتوفير الحلول المناسبة للنقل البري بما يخدم القطاع الزراعي، لافتة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المسارات الأمثل والآليات المناسبة .
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة أنماط النقل الحالية وتحليل المسارات المستخدمة ، واقتراح حلول عملية تدعم استمرارية الصادرات وخصوصًا إلى دول الجوار.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات اللوجستية، وتعزيز الشراكة مع النقابات والجمعيات المتخصصة، لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة منظومة التصدير الزراعي الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المزارعين والمصدرين، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية، باعتبارها من أهم روافد الاقتصاد الوطني.


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