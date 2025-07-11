مصر تقر معاملة السائح العربي معاملة الأجنبي في دخول المواقع الأثرية

وطنا اليوم:أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري إلغاء قرار سابق كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين فيما يتعلق برسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح المجلس في بيان له، أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني المقبل، ينص على معاملة السائحين العرب كغيرهم من الأجانب، من حيث رسوم الزيارة للمواقع والمتاحف التابعة للمجلس.

وأضاف، أنه سيتم إلغاء الفئة المخصصة للعرب، التي كانت موجودة في القرار السابق الصادر في 28 أيلول 2007، ليتم اعتماد فئتين فقط لرسوم الدخول، الأولى للمصريين، والثانية للأجانب، وتشمل جميع الجنسيات من دون تمييز.