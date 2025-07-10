الدفاع المدني: استخدمنا آليات حديثة ومتطورة في إخماد الحرائق في سوريا

وطنا اليوم:قال قائد الواجب لمديرية الدفاع المدني في سوريا، مهند العجارمة، الخميس، إن الفرق تعمل على مدار الساعة من خلال فريقين لإخماد الحرائق.

وأضاف في تصريح : أن الحرائق ممتدة لعدة بؤر، مشيرًا إلى أن الجهود متكاملة مع الجانب السوري للسيطرة عليها.

وأشار العجارمة إلى أن كوادر مديرية الدفاع المدني استخدمت آليات حديثة ومتطورة في إخماد الحرائق في سوريا لحماية المواقع الحساسة والمدنيين.

وأكد أن التنسيق جار مع غرف العمليات المشتركة في سوريا وتركيا لإخماد الحرائق في سوريا.

وأرسلت مديرية الأمن العام ضمن توجيهات ملكية سامية، مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة الأشقاء في سوريا، لإخماد الحرائق في مدينة اللاذقية، كما أرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع “بلاك هوك” تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزوّدتين بطواقم متخصصة ومعدات فنية متقدمة، للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران، والحدّ من انتشارها، حماية للأرواح والممتلكات.

الى ذلك أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، اليوم الخميس، أن فرق الإطفاء سيطرت على معظم مواقع الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي، باستثناء نقطتين خطرتين في منطقة جبل التركمان يصعب الوصول إليهما، فما هي آخر تطورات حرائق اللاذقية؟

آخر تطورات حرائق اللاذقية

أوضح الصالح أن فرق الإطفاء بدأت عمليات التبريد عند الساعة الرابعة فجرا، عقب إخماد معظم البؤر الأساسية، إلا أن الرياح القوية أعادت إشعال بعض المناطق مجددا.

وبين الصالح أن النقطة الأولى تقع في واد معزول لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تدخل جوي، بينما تقع النقطة الثانية على سفح جبل مزروع بالألغام، وقد شهدت المنطقة انفجارات متفرقة صباح اليوم، دون تسجيل إصابات في صفوف فرق الإطفاء، رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بالموقع.