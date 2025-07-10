بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البترا تضيء الخزنة بألوان العلم المكسيكي

10 يوليو 2025
البترا تضيء الخزنة بألوان العلم المكسيكي

وطنا اليوم:أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واجهة الخزنة الأثرية بألوان العلم المكسيكي، احتفاءً بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمكسيك.
وجاءت هذه المبادرة الرمزية في احتفالية تُجسّد عمق علاقات الصداقة والتعاون المتبادل بين البلدين، وتعكس ما يجمعهما من قيم إنسانية وثقافية مشتركة، وتؤكد التزام الجانبين بتعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس بريزات، أهمية هذا الحدث في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية، مؤكداً أن البترا تعد رمزاً عالمياً للإرث الإنساني والحضاري، “ويسعدنا أن تكون شاهدة على هذه المناسبة التي تؤكد عمق العلاقات الأردنية المكسيكية”.
وقال البريزات إن إضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي تعبّر عن التزامنا المتواصل بتوطيد التعاون الدولي، لا سيما في مجالات السياحة والثقافة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الحدث الى تعزيز التبادل الثقافي والترويج للمواقع التراثية والسياحية، وعلى رأسها مدينة البترا، كجسر للتواصل بين الحضارات.
وفي هذا السياق، يجري العمل حالياً على التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين مدينة البترا ومدينة “تشن تشن إيتزا” المكسيكية، اللتين تُعدّان من عجائب الدنيا السبع الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التسويق السياحي، وتبادل الخبرات في حماية وإدارة المواقع التراثية، وتكثيف المبادرات المشتركة التي تسهم في دعم السياحة المستدامة وتعزيز حضور المدينتين على خريطة السياحة العالمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

20:36

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

20:33

اللي ما يطول العنب.. حامض عنه يقول

20:31

مصادر : الخريطة الإسرائيلية لإعادة التموضع تقضم 40% من مساحة غزة وتبقي رفح تحت الاحتلال

20:16

إصابة 7 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء

19:45

دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

19:35

الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

19:20

سندويتشات الجمعة

19:17

ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

19:11

وفاة الصيني المضحك في باريس والسبب هاتفه النقال

19:07

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

16:50

تحذيرات أوروبية وأممية من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية

وفيات
وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025