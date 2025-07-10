تقنية المعلومات في عمّان الأهلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة (CTF)

وطنا اليوم:في إنجاز متميز يعكس التميّز الأكاديمي والمهاري، حصلت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمّان الأهلية على المركزين الأول والثاني في مسابقة Capture The Flag (CTF)، التي أُقيمت يوم الأربعاء الموافق 9-7-2025 في حرم الكلية ، بمشاركة ست جامعات أردنية (جامعة عمّان الأهلية، جامعة فيلادلفيا ، جامعة الشرق الاوسط ، جامعة جدارا ، جامعة جرش ، جامعة العلوم الإسلامية).

وقد مثّل كل جامعة فريقان من طلبتها المتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة وتحليل الشبكات، حيث خاضوا تحديات تقنية متنوعة صُممت لقياس مهاراتهم في تحليل الثغرات وكشف الهجمات الرقمية.

وفي ختام الفعالية، كرّم الأستاذ الدكتور محمد القطاونة – عميد كلية تقنية المعلومات – الفرق الفائزة وجميع الطلبة المشاركين، مثمنًا جهودهم العالية ومستوى التنافس الراقي الذي ظهر خلال فعاليات المسابقة.

وأكد الدكتور القطاونة أن تنظيم مثل هذه المسابقات يعزز روح التنافس ويشجّع الطلبة على تطوير مهاراتهم العملية في مجالات حديثة كأمن المعلومات، ويُسهم في إعداد كوادر متميزة تلبي متطلبات سوق العمل الرقمي.