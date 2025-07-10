حسان يشيد بمستوى الخدمات الصحية في مركز الإسعاف والطوارئ الذي أنشأته شركة مناجم الفوسفات بالعقبة

وطنا اليوم:أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمستوى الخدمات الصحية المتميزة التي يقدمها مركز الإسعاف والطوارئ التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في المجمع الصناعي بجنوب العقبة، مؤكداً أن هذا المركز يُجسّد نموذجاً متقدماً في المسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وثمّن رئيس الوزراء الدور الإنساني والوطني الذي تؤديه الشركة من خلال إنشاء المركز، الذي يُقدّم خدمات صحية شاملة ومجانية على مدار الساعة، ليس فقط للعاملين في المجمع الصناعي، بل أيضاً لأبناء المجتمع المحلي في المنطقة.

ويعد المركز من المبادرات النوعية التي أطلقتها “الفوسفات” لتعزيز البنية الصحية في جنوب المملكة، حيث يوفّر كوادر طبية وتمريضية مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

وأشار الدكتور حسّان إلى أن مثل هذه المشاريع الريادية تساهم في تخفيف الضغط عن المرافق الصحية الحكومية، وتعكس التزام الشركات الوطنية بدورها التنموي والاجتماعي إلى جانب دورها الاقتصادي.

كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة.

ووجه رئيس الوزراء بتسريع إنجاز مراحل المشروع، وذلك في سياق جولة تفقدية تشمل عدداً من المواقع والمشاريع والمؤسسات في المحافظة.

كما اطلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تمَّ تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنوياً، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.