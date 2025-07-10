القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للإناث في الخدمات الطبية برتب عسكرية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الاناث فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للعمل بمهنة ممرض اسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح).

وحسب التخصصات التالية: أ.بكالوريوس صحة الفم والاسنان. ب.بكالوريوس علوم طب الاسنان. جـ.بكالوريوس مساعد طبيب اسنان. د.دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والاسنان. 2.على الراغبات بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الخميس الموافق 10/07/2025 ولغاية الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 26/07/2025.

وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد. 3.لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) 4.الشروط . أ. أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية. ب. أن تكون المتقدمة من مواليد 1/1/1995 فأعلى. جـ. أن تكون المتقدمة غير متزوجة. د. أن تكون لائقة للخدمة العسكرية من الناحية الصحية. هـ. أن تكون حاصله على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية 0 و. أن لا يقل طول المتقدمة عن 150 سم وان يتناسب الطول مع الوزن. ز. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكومة بجناية أو جنحه مخلة بالشرف. ح. أن لا تكون لها خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية. ط. شهادة خبرة للمتقدمة أن وجدت. 5.تكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد. (dpatajneed.jaf.mil.jo)

كما يلي: أ .تقوم الراغبة بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني. ب .تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحبة العلاقة بحيث تتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل المركز العسكري للتجنيد. جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب. د. سيتم إبلاغ المتقدمة بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية (SMS)على رقم الهاتف والذي تم إدخاله من قبل المتقدمة. 6.الوثائق المطلوبة (يتم ارفاق الوثائق ادناه بملف (PDF) ) أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الرابط الالكتروني (https://dpatajneed.jaf.mail.jo/reg_file/sec.pdf) ب. صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني. جـ. الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها. د. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية . هـ. شهادة الدبلوم الشامل ناجح الاصلية أو صورة مصدقة عنها. و.شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها. ز.قيد فردي أصلي او صورة مصدقة عنها ح.صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب. ط. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين أو شهادة خطية تثبت بأن احد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت بان احد الوالدين مصاب عسكري أو شهادة استشهاد لأبناء الشهداء لمن ينطبق عليه ذلك