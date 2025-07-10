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مدير الأمن يوعز بتكريم الوكيل عُلا حمادة موسى

10 يوليو 2025
مدير الأمن يوعز بتكريم الوكيل عُلا حمادة موسى

وطنا اليوم:بايعاز من مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، كرم قائد أمن إقليم العاصمة، اليوم الأربعاء الوكيل عُلا حمادة موسى، تقديراً لتفانيها وإخلاصها في أداء واجبها أثناء امتحانات الثانوية العامة.
وجاء هذا التكريم بعد أن جسدت الشرطية عُلا صورة مشرّفة لمرتبات الأمن العام، من خلال انضباطها، ويقظتها، وحرصها العالي على أداء المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية، وتعاملها الانساني والأمني مع طلاب الثانوية العامة ، ما لاقى استحساناً واسعاً من المواطنين والكوادر التربوية المشرفة على سير الامتحانات.
ونقل العميد عاهد الشرايدة قائد أمن إقليم العاصمة تقدير وشكر مدير الأمن العام للوكيل عُلا على ما أظهرته من انموذج شُرَطي يجسد الصورة الحقيقية لرجل الأمن الأردني في ميادين العمل، خدمةً للوطن والمواطن.


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