ما إلها إلا سماوي

وطنا اليوم:وكأن المهمات الصعبة تناديه، وكأن القدر يضعه في طريق كل أزمة ليكون حلها، هكذا هو أيمن سماوي الفحيصي الذي وجد حلاً لكل صعب.

أبو سماوي موجود إذاً لا تقلقوا على منصب رئاسة الاتحاد الاردني لكرة السلة، بل توقعوا نهضة كبيرة جداً، فهو ابن اللعبة وقد كانت تجربته في نادي شباب الفحيص خير دليل، حيث قاد فريق السيدات للقب البطولة العربية، وصنع فريقاً جباراً وقاده لمنصات التتويج.

أهل مكة أدرى بشعابها، وأيمن سماوي أدرى بكرة السلة، ومع استقالة رئيس الاتحاد الوزير السابق أحمد هناندة يبدو سماوي الاقرب والأكثر جدارة بذلك المنصب، فهو القيادي الصلب صاحب الشخصية والتأثير والعلاقات المتميزة في اللعبة ومع كل الأندية والأطراف.

سماوي قدها..!!