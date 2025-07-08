فرق الإطفاء الأردنية تعمل بجهود جبارة في إطفاء الحرائق في اللاذقية

د. مصطفى عيروط

نشعر بفخر واعتزاز وهذا هو الاردن دائما وابدا مع فلسطين والقدس وغزة ومع العرب والمسلمين دائما ومع الانسانيه في العالم نموذجا وفيا بشعبه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

الإعلام السوري والناشطون السوريون يبرزون عمل فرق الاطفاء الاردنيه في اللاذقيه

وبعض إعلامنا والناشطون لا يتحدثون عنه

ومن يتابع ويقرأ ويطلع ويتابع فالاردن منذ تأسيسه بقيادتنا الهاشميه للامه جميعا يمثل قدوة في الوحده والأسرة الواحده المحصنه والعمل مع إخوته العرب وللعرب دائما

صور الاطفاء في اللاذقيه وصور الدعم المطلق لأهلنا في غزة والضفة الغربيه وقوافل الهيئة الخيريه الهاشميه الدائمه والمستشفيات الميدانيه والقدس والوصاية الهاشميه على. الاماكن المقدسه ومع العرب والمسلمين والإنسانية يجب أن تكون في محاضرات ونشاطات الجامعات اليوميه والاذاعه المدرسيه الصباحيه والنشاطات المدرسيه اليوميه وعنوان كل ناشط وإعلامي وطني.