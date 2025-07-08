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توقيع اتّفاقيّة شراكة ثقافيّة بين دارة الشّعراء الأردنيّين واتّحاد الأدباء والكتّاب في العراق

8 يوليو 2025
توقيع اتّفاقيّة شراكة ثقافيّة بين دارة الشّعراء الأردنيّين واتّحاد الأدباء والكتّاب في العراق

وطنا اليوم:تم مساء الاثنين الموافق 7ـ7ـ2025 في مقرّ دارة الشّعراء في عَمّان التّوقيع على اتّفاقية شراكة ثقافيّة بين دارة الشّعراء الأردنيّين واتّحاد الأدباء والكتّاب في العراق.
وقعها عن دارة الشّعراء نائب الرئيس الأستاذ الشاعر علي الفاعوري ـ نيابة عن رئيس الدّارة الأستاذ الشّاعر تيسير الشّماسين ـ وعن اتّحاد الأدباء والكتّاب في العراق الأمين العام للاتّحاد الأستاذ الشّاعر عمر السّراي.
وقد جاءت هذه التّشاركيّة برعاية كريمة من معالي الشّاعر الأستاذ حيدر محمود الرّئيس الفخريّ للدّارة.
وتعدّ هذه التّشاركية نوعيّة على السّاحة الثقافية الأردنية لما تحمله من دعم للحركة الثقافية بين البلدين الشقيقين وتواصل فاعل بين الهيئات الثقافية وتبادل للخبرات وإرساء أطر فاعلة للتعاون الثقافي محليّا وعربيّا.
وقد عبّر الجانبان عن سعادتهما بهذا التآزر والتعاون والشراكة الحقيقية لرفعة الأدب والثقافة والشعر.
رافق هذه الاحتفاليّة حضور كثيف من الهيئات الثقافية والأدبية والمهتمين من الشعراء والأدباء والمثقفين .
جدير بالذكر أنّ التّلفزيون الأردني قام مشكورا بتغطية هذا الحدث الأدبي البارز.


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