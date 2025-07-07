العيسوي يلتقي وفداً من سيدات ماعين

العيسوي: قيادتنا الهاشمية تؤمن بأن المستقبل يُصنع بعزيمة أبنائه

الحضور: مسؤوليتنا الوطنية شراكة لا تتوقف

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأثنين، ، وفداً من سيدات ماعين، حيث استعرض جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، في مسيرة التحديث الوطني وتطلعات جلالته لمستقبل.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. أكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمضي بثقة نحو مستقبل أفضل، من خلال مسارات متجددة من التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ترتكز على تمكين الإنسان الأردني وتعزيز مشاركته في صياغة القرار.

وأشار إلى أن استقرار الأردن ونموّه هو ثمرة لوعي وطني عميق، والتزام متجذّر بمبادئ الدولة الحديثة، في ظل قيادة هاشمية جعلت من الأردن منارة للاستقرار وأيقونة للسلام في محيط يعجّ بالتحديات.

وثمّن العيسوي جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، في دعم التعليم وتمكين المرأة والشباب.

كما أشاد بدور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تعزيز حضور الشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.

وفيما يتعلق بالمواقف تجاه القضايا العربية، أكد العيسوي أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات الدولة الأردنية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وحماية المقدسات في القدس الشريف في إطار الوصاية الهاشمية.

وعبّر عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، مشيدًا بدورهم الوطني في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة القانون.

من جهتهن، عبّرت المشاركات في اللقاء عن عميق اعتزازهن بنهج جلالة الملك ، الذي يضع الإنسان في صميم العملية التنموية.

شددن على التزامهن بدعم مسيرة التحديث، ومواصلة العمل من مواقعهن المختلفة لخدمة الوطن وتجسيد قيم الانتماء والولاء.

كما أكدن وقوفهن خلف القيادة الهاشمية، وإيمانهن بأن التحديات تُواجَه بالإرادة والعمل، وأن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها وبناتها، عبر زراعة الأمل وصناعة الفرق في كل موقع وميدان، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المسؤولية الوطنية شراكة فاعلة ومسؤولية مستمرة.