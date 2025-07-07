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ديانا كرزون تُحيي أمسية طربية مميزة في مهرجان جرش 2025

7 يوليو 2025
ديانا كرزون تُحيي أمسية طربية مميزة في مهرجان جرش 2025

وطنا اليوم:تستعد “سوبر ستار العرب” الفنانة الأردنية ديانا كرزون لإحياء حفل غنائي مميز على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، وذلك يوم السبت الموافق 26 تموز/يوليو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ويأتي هذا الحفل المنتظر في إطار سلسلة من الأمسيات الغنائية التي يحتضنها المهرجان العريق، تحت شعار “هُنا الأردن.. ومجدُهُ مستمر”، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، وسط حضور جماهيري واسع يعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة.
ديانا كرزون، التي تحمل في صوتها عبق الأغنية الأردنية والأصالة الطربية، تُطلّ على جمهورها في “جرش” بأمسية متوقعة أن تكون مليئة بالمشاعر والأغاني الوطنية والرومانسية، لتؤكد مجددًا ارتباطها بجمهورها ومحبتها لوطنها.
ويحظى الحفل بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين، من بينهم هيئة تنشيط السياحة، والخطوط الملكية الأردنية، وشركة زين، إلى جانب عدد من الرعاة الثقافيين والإعلاميين، ما يعكس التعاون الوطني لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية.


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