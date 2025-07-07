“صناعة عمان” تكرم أول 100 شركة منضمة لبرنامج “صنع في الأردن”

القضاة: الحكومة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الجغبير: “صنع في الأردن” منظومة وطنية تحظى بدعم القطاعين

الشاعر: حوافز ومزايا للمنتجات التي تحمل شعار “صنع في الأردن”

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حرص الوزارة على تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، وذلك لاهميتها في دعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

واضاف القضاة، خلال حفل أقامته غرفة صناعة عمان تكريما لأول مئة شركة منضمة لبرنامج “صنع في الأردن، الأحد، ان الحكومة تنسق مع القطاع الصناعي، لحل اي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية من خلال المتابعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات، موضحا ان هناك فرصا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من شتى القطاعات بسبب الجودة العالية التي وصلتها هذه الصناعات، مشيرا الى ان الصادرات الوطنية شهدت زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، حيث قامت الحكومة باصدار عدد من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذا التكريم هو تعبير عن تقدير غرفة الصناعة لكل منشأة صناعية جعلت من الجودة والتميز أولوية في استراتيجياتها، موضحا ان برنامج “صنع في الأردن” أصبح منظومة وطنية بامتياز، ويحظى بدعم من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية وكذلك فعاليات القطاع الخاص الأردني، حيث تأمل الغرفة ان يسهم البرنامج في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وبالتالي زيادة تشغيل الايدي العاملة الوطنية.

واضاف الجغبير أن حصة الانتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي اصبحت تشهد تزايدا منذ جائحة كورونا، وخصوصا في ظل توجيهات سيد البلاد بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما يعمل برنامج “صنع في الأردن” على تحقيقه، مشيدا بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت نجاعتها في حل الكثير من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، وساهمت في تحقيق القطاع الصناعي للعديد من الانجازات، حيث شكلت الصادرات الصناعية 94% من اجمالي الصادرات الوطنية وكانت 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار نهاية العام 2024 صناعية.

رئيس برنامج “صنع في الأردن” المهندس محمد الشاعر أكد اهمية الحوافز التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات للشركات الصناعية الاردنية، مشددا على ان الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تقديم منتجات وطنية أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وتستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك في السوق المحلي والأسواق التصديرية، مضيفا ان الحملة قد حددت معايير للجودة فيما يتعلق بوضع شعار “صنع في الأردن” على أي منتج أردني، إستنادا إلى علامات الجودة الأردنية والدولية التي تملكها الشركات الصناعية ومدى توفر أقسام لخدمة ما بعد البيع وتوكيد الجودة والتسويق فيها، ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات العالمية والمواصفات الأردنية .

وأوضح الشاعر بأن البرنامج يسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للإنخراط بشكل فاعل لوضع شعار “صنع في الأردن على منتجاتها” وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك ، علما بأن البرنامج يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إعطاء الحوافز الإجرائية المتمثلة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإعطاء مسارات سريعة لمعاملات الشركات التي حصلت على شعار البرنامج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتطوير مفهوم هذه الحوافز الإجرائية بالشكل الذي تستطيع معه الشركات التي حصلت على شعار صنع في الأردن أن تتمتع بمعاملة بميزة تفضيلية لدى العديد من الجهات الحكومية من حيث تسريع وتسهيل إجراءات معاملاتها لدى هذه الجهات.