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بلدية الطفيلة تعقد حملة طبية مجانية شاملة في الطفيلة و بالتعاون مع جهات وطنية في المحافظة

6 يوليو 2025
بلدية الطفيلة تعقد حملة طبية مجانية شاملة في الطفيلة و بالتعاون مع جهات وطنية في المحافظة
وطنا اليوم: عقدت بلدية الطفيلة في محافظة الطفيلة حملة طبية مجانية شاملة، و بالتشارك مع كل من المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، وهيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع الطفيلة، والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، وبمشاركة مختبرات العيص الحديثة ومركز ارويم صحي الأولي
ومركز صحي العيص الشامل الي جانب مستشفى الطفيلة الحكومي.
حيث عقدت الحملة تحت رعايه رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات يوم السبت الموافق 5 تموز 2025، في مركز الطفيلة التابع للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة  وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز صحة المرأة والأسرة، والارتقاء بمستوى الوعي الصحي في المجتمع.
حيث تضمنت الحملة تقديم حزمة واسعة من الخدمات الطبية والتوعوية، أبرزها:
•عيادة نسائية وعيادة للحوامل بإشراف طبيب نسائية
•عيادة طبيب عام وعيادة المرأة السليمة
•عيادة أطفال بإشراف طبيب أطفال
•قسم طوارئ
•فحص بصريات
•مختبر طبي يشمل فحص الدم الحيوي، كيمياء الدم، وفحص البول
•فحص هشاشة العظام وتصوير الثدي الشعاعي
•جلسات توعية صحية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فقر الدم، ومسحة عنق الرحم
•عيادة المشورة الصحية
•خدمات الدعم النفسي والاجتماعي
•عيادة تنظيم الأسرة
جاءت هذه الحملة كجزء من روية و مهام جميع الشركاء لخدمة   أبناء وبنات محافظة الطفيلة  والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا

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