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توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

47 ثانية ago
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

وطنا اليوم:ردًا على ما نشر عبر موقع إخباري اليوم، تحت عنوان: ” مخاوف من وفيات جديدة بسب المنشطات الجنسية المزورة”، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن خالٍ من حالات تزوير الأدوية على امتداد سلسلة التوريد.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، عدم صحة ما ورد في العنوان المذكور، وعدم استناده إلى مبررات واضحة ومعطيات موضوعية.
وأضافت المؤسسة أن فرق الرقابة والتفتيش الدوائي التابعة لها تواصل أداء مهامها الرقابية على الأدوية في جميع مراحلها، بدءًا من التصنيع والاستيراد، وصولًا إلى التداول في الأسواق، حيث يتم ضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ودعت المؤسسة إلى عدم تداول الادعاءات التي تمس الأمن الدوائي الوطني، وتحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في التعامل مع مثل هذه الممارسات وفقًا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.


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