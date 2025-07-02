العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

وطنا اليوم:أجرى رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف حسن العيسوي، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، نقل خلاله اعتزاز وتقدير جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بأسرة الجامعة بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته بتقدّمها إلى المرتبة (324) عالميًا، وفق تصنيف QS العالمي المرموق.

وخلال الاتصال، هنأ العيسوي الدكتور عبيدات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بهذا الإنجاز، الذي يعكس الجهود المؤسسية المستمرة نحو التميز الأكاديمي والبحثي، ويُكرّس حضور الجامعة الأردنية ضمن مصافّ الجامعات العالمية، بما يُعزّز صورة التعليم العالي الأردني على الساحة الدولية.

من جهته، عبّر الأستاذ الدكتور عبيدات عن بالغ الامتنان لهذه اللفتة الملكية، معتبرًا أن ما تحظى به الجامعة من رعاية واهتمام ملكي يُعدّ مصدر فخر ودافعًا للاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات، خدمة لمسيرة التعليم العالي وتنمية الوطن وازدهاره.

وأكد عبيدات أن الجامعة ماضية في تلبية تطلعات جلالة الملك، مستلهمة رؤى جلالته وتوجيهاته، ومُسترشدة بحلم المؤسس المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، الذي أرادها منارة للعلم ومقصدًا للشباب العربي الطامح إلى التميز والمعرفة.

وأشار إلى أنه سينقل مشاعر اعتزاز جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين، تقديرًا لجهودهم، وتحفيزًا لمزيد من العمل والتميّز، لا سيّما والجامعة تستعد للاحتفال بتخريج الفوج الستين من طلبتها.