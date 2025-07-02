142 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات القطاع 142 شهيدا، و487 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 57012 شهيدا و134592 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وقالت إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 39 شهيدا، وأكثر من 210 إصابات. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 640 شهيدا وأكثر من 4488 إصابة