بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

142 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

10 دقائق ago
142 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل مستشفيات القطاع 142 شهيدا، و487 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 57012 شهيدا و134592 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 39 شهيدا، وأكثر من 210 إصابات. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 640 شهيدا وأكثر من 4488 إصابة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

غرايبة : 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018

15:58

وصول عدد من الأطفال الغزيين إلى الأردن

15:45

غرف الصناعة تثمّن قرار الحكومة اعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية

15:27

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:09

المرشح الأبرز لمنصب عمدة نيويورك : ترامب هددني بسحب الجنسية

14:52

الأمن: القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات

14:44

المحكمة الثورية بغزة تمهل أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه

14:09

مقتل جنود إسرائيليين في حدثين أمنيين وعملية مركبة لسرايا القدس بغزة

14:03

أوامر عسكرية إسرائيلية بمصادرة 1200 دونم غرب الخليل

13:55

الضمان: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية على المنشآت المدينة

13:52

وزيرا المياه والطاقة يكشفان عن سلسلة تفاهمات ومباحثات مع سوريا

13:48

على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (5)

وفيات
وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025