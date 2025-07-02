العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 18365 شهادة مقابل 17356 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 7.9 بالمئة متراجعة إلى 612 مليون دينار، مقابل 664 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 283 مليون دينار بعدد 1609 شهادات، ثم مصر بما يقارب 46 مليون دينار وبعدد 441 شهادة.

وجاءت بعد ذلك السعودية بقيمة 45 مليون دينار بعدد 4040 شهادة ثم سوريا 37 مليون دينار بعدد 2256 شهادة ثم سويسرا بقيمة 35 مليونا بعدد 10 شهادات، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة.

ومن حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية “البضائع ذات منشأ أجنبي” ما قيمته نحو 322 مليون دينار والمنتوجات الصناعية 109 ملايين دينار والزراعية نحو 81 مليون دينار والعربية “البضائع ذات منشأ عربي” نحو 47 مليونا والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

يشار الى أن “شهادة المنشأ” هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم شهادة من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.