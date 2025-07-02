بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

صورة مزيفة لزوجة ولي العهد السعودي تثير جدلاً واسعاً

34 ثانية ago
صورة مزيفة لزوجة ولي العهد السعودي تثير جدلاً واسعاً

وطنا اليوم:تفاعل نشطاء مع صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزوجته الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز وابنهما الصغير.
ويظهر في الصورة المتداولة الأمير محمد بن سلمان بجانب سيدة ترتدي عباءة سوداء وطفل صغير يجلس على قدميه. وأشاد العديد من النشطاء بـ”الظهور الأول” المزعوم للأميرة، مبدين إعجابهم بـ”جمالها وأناقتها”.
لكن هذا الزخم سرعان ما تحول إلى تساؤلات، بعد أن لاحظ بعض المستخدمين علامات غريبة في تفاصيل الصورة، ما دفع خبراء التحقق إلى التدقيق فيها.
وبعد الفحص، تبين أن الصورة ليست حقيقية، بل مولدة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث تظهر الصورة تشوهات واضحة عند التكبير، خاصة في منطقة الأصابع التي ظهرت مشوهة أو غير مكتملة، وهي سمة معروفة في الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.
كما حملت الصورة علامة “Meta AI”، مما يؤكد أنها من إنشاء برنامج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة “ميتا”. وأكدت عدة منصات مختصة بالتحقق من الصور، مثل “Hive” و”Sightengine”، أن الصورة مزيفة بنسبة تصل إلى 99%.
ومن المعروف أن الأميرة سارة بنت مشهور لا تظهر في وسائل الإعلام، مما يجعل أي صورة مزعومة لها تثير فضولا كبيرا. وقد استغل بعض الأشخاص هذا الاهتمام لنشر صور مفبركة، إما بهدف زيادة التفاعل أو ببساطة كتجربة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن العائلة المالكة السعودية تحرص على خصوصية أفرادها، خاصة في الجانب الشخصي، مما يجعل مثل هذه الصور المزيفة تتعارض مع هذه المبادئ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:17

الفوسفات… حين تلتقي المسؤولية بالانتماء

10:15

العبدلي يستضيف عروضًا مجانية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم في البوليفارد

10:10

رئيس النيابة العامة يقرر حظر النشر في قضية التسمم الكحولي

09:59

عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية

09:50

مقتل 4 في انقلاب حفّار بحري بخليج السويس

09:45

الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025