وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

وطنا اليوم:زار وفد مؤسسة “فرسان التغيير” الذي شارك في فعاليات منتدى الابتكار والاستثمار العربي في القاهرة، مقر السفارة الأردنية في مصر، حيث التقى السفير أمجد العضايلة.

وبحضور العين محمد الأزايدة، الذي شارك في فعاليات المنتدى، أكد السفير العضايلة حرص السفارة ومتابعتها للمشاركات الشبابية الأردنية في مختلف الفعاليات التي تستضيفها مصر، وأهمية أن تكون المشاركات فعالة وتمثّل صورة الأردن وشبابه وما يتميزون به من قدرات وكفاءات وريادة تمكنهم من فتح آفاق تعاون متعددة الأوجه مع المؤسسات والقيادات الشبابية العربية.

ودار نقاش ومداخلات من مختلف المشاركين في الوفد حيال اختصاصاتهم وتجاربهم العملية وتطلعهم للاستفادة من التشبيك مع الشباب العربي، حيث أكد السفير العضايلة والعين الأزايدة على أهمية أن يكون هناك نتائج لهذه المشاركات الشبابية وترجمة التوصيات والتجارب المستفادة إلى برامج عملية لها نتائج تعود بالنفع على الوعي الشبابي وزيادة الفرص أمامهم وبما يساعد على تمكين الشباب لا سيما في ظل الحركة المتسارعة لتطور أدوات المعرفة والاتصال وسوق العمل.

وعرض رئيس مؤسسة فرسان التغيير عصام المساعيد لتجربة مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي نظمته مؤسسة “شباب قادرون” المصرية بالشراكة مع إدارة التنمية المستدامة في قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وأشار المساعيد الى ترتيبات تحضيرية لإطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في عمان وبما يخدم مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار الشبابي والتكنولوجيا، مشيدًا بالدعم المعنوي والمؤسسي الذي تقدمه السفارة الأردنية في القاهرة في تعزيز الحضور الأردني في المحافل العربية.