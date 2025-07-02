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بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

26 دقيقة ago
DOVER, DE October 12, 2022: An Airman checks the paperwork of pallets of ammunition, weapons and other equipment bound for Ukraine at a storage bunker at Dover Air Force Base in Dover, Delaware on Wednesday, October 12, 2022. The artillery ammunition cargo is bound for Ukraine via a commercial plane. (Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

وطنا اليوم:قال مسؤولون إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.
وكانت هذه الذخائر قد تعهدت واشنطن بإرسالها إلى كييف لاستخدامها خلال حربها المستمرة مع موسكو في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكن التوقف المؤقت يعكس مجموعة جديدة من الأولويات في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: “تم اتخاذ هذا القرار لوضع مصالح أميركا أولا بعد مراجعة وزارة الدفاع (البنتاغون) للدعم والمساعدة العسكرية التي تقدمها بلادنا لدول أخرى في جميع أنحاء العالم… لا تزال قوة القوات المسلحة الأميركية غير مشكوك فيها، فقط اسألوا إيران”.
وخلصت مراجعة البنتاغون إلى أن المخزونات منخفضة للغاية من بعض المواد التي تم التعهد بها سابقا، لذلك لن يتم إرسال شحنات معلقة من بعض المواد، وفقا لمسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم معلومات لم يتم الإعلان عنها بعد.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن أسلحة ومساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 66 مليار دولار منذ بدء الحرب ضد روسيا في فبراير 2022.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” قد نقلت الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن “البنتاغون” أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب خاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي.
وأضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو قرارا بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن


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