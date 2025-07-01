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إحباط تهريب كميات مخدرات كبيرة من سوريا إلى الأردن

1 يوليو 2025
إحباط تهريب كميات مخدرات كبيرة من سوريا إلى الأردن

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وبين المصدر أنه تم رصد تحركات لمجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة “.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها، للحيلولة دون وصول سموم المخدرات لأبناء الوطن، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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