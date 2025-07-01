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مشروع أردني يحصل على دعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

1 يوليو 2025
مشروع أردني يحصل على دعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

وطنا اليوم:أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) رسميًا، اختيار المشروع الطلابي الأردني الريم سات “Al-Rhim Sat” ليكون أول مشروع من نوعه يحصل على دعم رسمي من المكتب في المملكة الأردنية الهاشمية.
ووفقا لبيان جامعة الحسين التقنيّة، تم اختيار المشروع من بين 17 مقترحًا مقدمًا من مؤسسات تعليمية في 15 دولة حول العالم، ممثلا محطة مفصلية في مسيرة الأردن نحو تعزيز حضوره في قطاع تكنولوجيا الفضاء.
ويعد “الريم سات” قمرا صناعيا مكعبا من نوع (1U CubeSat) يتم تطويره حاليًا من قبل مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية المتخصصة في الهندسة، تحت إشراف الحسين التقنية، التي تتولى تمويل المشروع وإدارته.
ويهدف القمر إلى استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي بعيدة المدى ومنخفضة الطاقة (LoRa) لتتبع الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق النائية من الأردن، ما يعكس تزاوجًا ذكيًا بين تقنيات الفضاء وحلول الاستدامة البيئية.
وتم تقديم المشروع ضمن الدعوة العالمية لتقديم مقترحات لإطلاق ونشر الأقمار الصناعية المكعبة باستخدام تقنية EXOpod المقدّمة من شركة Exolaunch الألمانية.
وتجري حاليًا أعمال المشروع ضمن مرحلة مراجعة التصميم الأولية (PDR)، ومن المتوقع أن يُطلق القمر الصناعي نهاية 2026.
ويضم فريق المشروع نخبة من الكفاءات الأكاديمية والطلابية، بقيادة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة الدكتور فراس جرار، ومن قسم الهندسة الكهربائية المهندسة ندى الخطيب، مشرفة مشاركة، وطالبة هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ديانا الجبور منسقة للمشروع، ويتألف الفريق الأساسي من 12 طالبًا وطالبة من جامعة الحسين التقنية وجامعات أردنية أخرى.
ويأتي هذا الاختيار تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعات الأردنية، وفي مقدّمتها الحسين التقنية، لتعزيز التعليم التطبيقي وتمكين الشباب من المساهمة في الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء.
كما يمثّل المشروع خطوة أولى نحو تأسيس بنية تحتية وطنية لمشاريع الفضاء، عبر إشراك الطلبة في تجارب علمية عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية أردنية في هذا المجال الحيوي.


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