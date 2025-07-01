ارتفاع مقلق بإصابات السحايا في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن هناك ارتفاعا مقلقا في إصابات السحايا وسط تدهور الأوضاع الصحية في القطاع.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى النصر الرنتيسي للأطفال بغزة الدكتور راغب ورش أغا في تصريح صحفي اليوم، إن المستشفى سجّلت مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا، محذرًا من تصاعد انتشار المرض في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي والظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها السكان.

وأضاف الدكتور أغا، “نحن نشهد زيادة يومية في عدد الإصابات بمرض السحايا، وسط نقص حاد في المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية، ما يفاقم من فرص انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في مراكز الإيواء التي تعاني من الاكتظاظ وانعدام شروط الصحة العامة”.

وأشار إلى أن المرافق الصحية في غزة تتعرض لضغوطات غير مسبوقة، نتيجة سياسة الاحتلال القائمة على الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بإخلاء قسري لنحو ثلثي مساحة قطاع غزة من السكان، ما أدى إلى حشر أكثر من مليون ونصف مواطن في مناطق محدودة ومكتظة، لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة أو الرعاية الصحية.

وأكد أن هذا التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل السحايا، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمضادات الحيوية ومستلزمات الوقاية.

ودعا المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير المياه الصالحة للشرب، إلى جانب دعم المرافق الصحية الأدوية والمضادات الحيوية اللازمة للحد من انتشار المرض، وتوفير الدعم لوحدات الرعاية الأولية.

وناشد الدكتور أغا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيون في غزة من كارثة صحية مركبة وظروف معيشية قهرية