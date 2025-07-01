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إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى

1 يوليو 2025
إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن فريق التحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي ( الميثانول ) انهى كافة تحقيقاتهم وتمت احالة اوراق القضية وكافة الاطراف صباح اليوم الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها .
وأكد الناطق الاعلامي انه لا اصابات جديدة بسبب تناول تلك المادة وان كافة الاصابات التي سجلت يوم امس كانت في لواء ديرعلا وتعود لتناول تلك المشروبات في احدى المناسبات يوم الجمعة الماضية، حيث اسعف وراجع المستشفى 32 شخصا جميعهم ممن تناولوا المشروبات في تلك المناسبة .
وأشار الى ان فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغداء والدواء قاموا بسحب كافة منتجات المصنع من الاسواق والتحفظ عليها .
وبين انه لغاية الان نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 اصابة جميعها قيد العلاج باستثناء ثلاثة اشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول .
مرفقا اسماء المنتحات التي ينتحها المصنع والتي تم سحبها من الاسواق .

1- GOLD GOED WhiSKy .
2- RedSun VODKA.
3- 48 VODKA VOLGA.
4- GOLD & BROWN VODKA.
5- GOLD & BROWN WhiSKy.
6-عرق جبلنا.
7- عرق عين سارة.
8- عرق سولاف اكسترا .
9- جن جورج.
10- عرق النادر.
11- عرق النورس.


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