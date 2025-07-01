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ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشا

1 يوليو 2025
ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشا

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، “الأكثر طلبا بين المواطنين”، في السوق المحلية الثلاثاء، 67.60 دينارا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب تسعيرة النقابة، بلغت أسعار شراء غرام الذهب لأعيرة الذهب 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 77.40 دينارا، و60.20 دينارا، و45.70 دينارا على التوالي.
وتوقع رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح سابق، أن يتحسن الطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال الفترات المقبلة بالتزامن مع بدء موسم المناسبات والأفراح، وعودة المغتربين الأردنيين.


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