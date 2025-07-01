بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

على مَنْ تقع مسؤولية رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

1 يوليو 2025
على مَنْ تقع مسؤولية رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

بقلم خبير التأمينات الإجتماعية موسى الصبيحي

وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي فإن القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يقع على عاتق مجلسين:

المجلس الأول؛ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يُنسّب بالموضوع وبمقدار الرفع لمجلس الوزراء.

الثاني: مجلس الوزراء الذي ينظر في التنسيب المرفوع إليه من مجلس إدارة الضمان ويتخذ القرار بالرفع.

وحيث مرت خمس سنوات على آخر مرة تم إعادة النظر فيها بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، فإن المسؤولية الآن تبدأ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الذي عليه أن يُحرّك الموضوع ويناقشه ويتخذ القرار المناسب بالتشاور التام مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة وفي ضوء ما يسمح به الوضع المالي المريح حالياً للمؤسسة، وإنْ كان مريحاً بحذر،، ثم يقوم برفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير باتخاذ القرار ليكون نافذاً اعتباراً من تاريخ معين.

نأمل أن يتحرّك مجلس إدارة الضمان فوراً لأن الكرة في ملعبه، ويبحث الموضوع دون إرجاء أو تسويف وذلك إنفاذاً لنص المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:50

مقتل 4 في انقلاب حفّار بحري بخليج السويس

09:45

الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

09:14

الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

09:08

ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

05:50

ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي

22:32

بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025