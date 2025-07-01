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توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء بغزة

1 يوليو 2025
توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء بغزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، عن توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.؛ نتيجة نفاد الوقود.
وأكد الوزارة أن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم للمرضى والجرحى كافة في المستشفيات.
وأشارت إلى أنها تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به.
وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.


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