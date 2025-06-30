بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأميركية

11 ثانية ago
مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأميركية

وطنا اليوم:قتل رجلا إطفاء وأصيب آخرون مساء الأحد في مقاطعة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية، جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم إخماد حريق أعشاب في غابة كور دالين.
وذكر عمدة المقاطعة أن مطلق النار لا يزال طليقا -حتى الآن- ويواصل إطلاق النار على عناصر الأمن باستخدام بنادق وصفها بعالية القوة.
من جهته، أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أنه أمر بإرسال عناصر إلى موقع إطلاق النار لتقديم الدعم التكتيكي والعملياتي.
ونقلت تقارير صحفية أن حريقا كان مستعرا في منطقة جبلية بمقاطعة كوتيناي حين تبادلت قوات إنفاذ القانون إطلاق النار مع قناص واحد أو أكثر.
وأعلن حاكم الولاية براد ليتل على منصة إكس أن “عددا من رجال الإطفاء الأبطال تعرضوا لهجوم أثناء استجابتهم لحريق غابات في شمال أيداهو”، منددا بالهجوم الذي وصفه بالشنيع.
وأعرب رئيس جهاز الإطفاء المحلي بات رايلي في وقت سابق عن حزنه الشديد بسبب الهجوم، موضحا لقناة تلفزيونية محلية أنه لم يتم إصدار أي أوامر بإخلاء المنطقة بسبب الحريق الذي لا يزال مشتعلا.
وتذكر تقارير أن حوادث إطلاق النار شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات قيودا تذكر على شراء الأسلحة النارية.
ووفقا لمنظمة “أرشيف عنف السلاح”، فقد وقع 189 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وهذه الحوادث بحسب تصنيف المنظمة هي التي يقتل أو يصاب فيها 4 أشخاص على الأقل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:18

الأمم المتحدة: نواجه عجزا بنحو 77% رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن

09:13

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

09:10

تجارة الأردن: إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد

21:46

مصيدة #المثالية #الزائفة

21:32

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي

20:39

تهنئة وتبريك

20:34

الإقامة المميزة بالسعودية 2025.. التقديم إلكتروني بشروط محددة

20:20

السعودية تبدأ بمنح التأشيرات للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر المملكة

19:40

بيتر شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

19:35

شاهد: مسيّرة إسرائيلية تقصف فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين

19:20

فادي السمردلي يكتب: هجومهم على الأردن زادنا فخرًا فحين تنبح الكلاب تأكد أن القافلة تسير

19:18

حياة المواطن ليست سلعة

وفيات
وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضية