اتفاقية بين سلطة المياه ووزارة الزراعة لتحريج مناطق في كفرنجة

وطنا اليوم:وقعت سلطة المياه ووزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية للاستفادة من المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية كفرنجة، بهدف تحريج مناطق في كفرنجة وراجب، ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، وبما يعزز استدامة الموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن الاتفاقية تتيح استخدام 700 متر مكعب يوميا، من المياه المعالجة، في إطار سياسة إحلال المياه المستصلحة وتعزيز الرقعة الخضراء.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن الاتفاقية تدعم جهود التحول إلى مصادر غير تقليدية وتخدم الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، مشيرًا إلى تنفيذ مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاعات الحيوية