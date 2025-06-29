تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية- أسماء

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات الإدارية التالية في وزارة الداخلية، وذلك اعتبارا من الأول من تموز المقبل.
وشملت التشكيلات :
1. نقل محافظ العقبة السيد خالد محمد حجاج محافظاً لمحافظة معان.
2. نقل محافظ معان السيد حسن سالم الجبور محافظاً لمحافظة مادبا.
3. نقل محافظ مادبا السيد فيصل مفلح السميران محافظاً لمحافظة البلقاء.
4. نقل محافظ الطفيلة السيد عمر محمد الزيود مديراً لمديرية حقوق الانسان/ مركز الوزارة.
5. نقل المحافظ مالك هاني خريسات من مركز الوزارة محافظاً لمحافظة جرش.
6. تعيين المحافظ سلطان عبد الله الماضي محافظاً لمحافظة الطفيلة.
7. تعيين المحافظ حمدان فهد السرحان مديراً لمديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة.
8. تعيين المحافظ هاشم علي العبداللات مديراً لمديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.
9. تعيين المحافظ مشعل دحيلان ابن هداية مديراً لمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي / مركز الوزارة.
10. تعيين المحافظ ياسين عبد ربه الحسبان مديراً لمديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني / مركز الوزارة.
11. تعيين المحافظ أيمن تركي العوايشة محافظاً لمحافظة العقبة.