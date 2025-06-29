رئيس جامعة الحسين التقنية: تشغيل الخريجين بنسبة 100%

وطنا اليوم:أكد رئيس جامعة الحسين التقنية، الدكتور إسماعيل الحنطي، أن الجامعة تمكنت من تحقيق نسبة تشغيل كاملة 100 بالمئة بين خريجيها، بفضل نموذجها القائم على التعليم التقني المرتبط باحتياجات السوق، والتعلم القائم على المشاريع، والابتكار.

وقال الدكتور الحنطي اليوم الأحد، إن التعليم التقني في الأردن يشهد تحوّلاً إيجابياً في النظرة المجتمعية، مشيراً إلى أن الجامعة، التي تأسست قبل 9 سنوات كمبادرة من مؤسسة ولي العهد، استلهمت رؤيتها من توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بهدف تمكين الشباب الأردنيين من المنافسة على المستوى العالمي في القطاعات التكنولوجية والمهنية.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتوفير نموذج تعليمي جديد، يركز على الشراكة مع القطاع الصناعي، وخلق بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار، تتجاوز الدور التقليدي للتعليم الأكاديمي. وأشار إلى أن الجامعة تستقبل طلاباً منذ 8 سنوات، وقد نجحت بفضل الدعم المستمر من سمو ولي العهد في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.

وأكد الحنطي أن الجامعة لا تقتصر على التعليم فقط، بل تسهم في تمكين الشباب من خلال تهيئتهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومسؤولين اجتماعياً. وبيّن أن الرسالة الأساسية للجامعة، التي يتفق عليها جميع منسوبيها من الطلبة إلى رئاسة الجامعة، هي “الجاهزية لسوق العمل”.

وأشاد الحنطي بمتابعة ولي العهد الحثيثة لإنجازات الجامعة وطلبتها، وحرصه على الاستماع إلى الشباب والتفاعل معهم ودعم طموحاتهم. ولفت إلى أن سموه يمثل نموذجاً للقائد الشاب القريب من هموم الشباب، ويحرص على تحفيزهم لبناء مستقبلهم بثقة وجدية.

وفي ختام حديثه، وجه الدكتور الحنطي رسالة إلى الشباب الأردني، دعاهم فيها إلى إدراك دورهم المحوري في نهضة الأردن، مؤكداً أن الجميع حريص على دعمهم وتوفير الفرص لهم، لكن النجاح يتطلب الاجتهاد المستمر، والتعلم الدائم، وصناعة الفرص بدلاً من انتظارها، في عالم تسوده المنافسة والتطور السريع.

وأشار إلى أن رؤية الجامعة تنسجم مع طموحات القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، نحو أردن أكثر تقدماً وتمكيناً لشبابه.