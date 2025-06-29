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اسرائيل تنشر فرقة 96 على حدود الاردن بزعم تصاعد التهديدات

52 ثانية ago
اسرائيل تنشر فرقة 96 على حدود الاردن بزعم تصاعد التهديدات

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، انتشار فرقة “جلعاد” 96 على الحدود الشرقية.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي تصاعد التهديدات على الحدود الشرقية مع الأردن بسبب مساعي إيران لتقويض استقرار الأردن واستخدامها قاعدة لوكلائها ضد إسرائيل.
ومع بدء عملية “الأسد الصاعد”، تم إتمام تشكيل الفرقة 96 خلال 48 ساعة، بهدف تعزيز ومضاعفة عدد القوات المنتشرة على الحدود الشرقية في مختلف مهام الحماية.
وقد أتمّت القوة العسكرية في الأسبوع الماضي تمرينًا على سيناريوهات طوارئ وتقديم استجابة سريعة للأحداث الطارئة، مع رفع جاهزية الفرقة للقتال


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