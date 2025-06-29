جامعة فيلادلفيا تحقّق حضورًا عالميًا متميزًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة IEEE VTS 2025

وطنا اليوم:سجلت جامعة فيلادلفيا إنجازًا عالميًا جديدًا يعكس تميزها في البحث العلمي والابتكار الهندسي، وذلك عبر مشاركة فاعلة للدكتور أحمد المحاسنة من قسم هندسة الميكاترونكس – كلية الهندسة والتكنولوجيا، ضمن فريق بحثي متعدد الجامعات، حصد المركز الرابع عالميًا في مسابقة IEEE VTS Motor Vehicle Challenge 2025، إحدى أبرز المسابقات العالمية في مجال المركبات البحرية الهجينة، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE.

وضم الفريق إلى جانب الدكتور المحاسنة كلًا من الأستاذ الدكتور محمد أبو ملوح والطالبة سارة عودة من الجامعة الهاشمية، والمهندس باسل جودة من جامعة الأمير مقرن في المملكة العربية السعودية، الحاصل على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونكس من جامعة فيلادلفيا.

وقد قدم الفريق مشروعًا ابتكاريًا بعنوان MarineVolt، يهدف إلى تطوير نظام ذكي لإدارة الطاقة في زوارق القطر البحرية العاملة بتقنيات هجينة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في المرافئ البحرية، في إطار دعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية والتحول الأخضر.

ونال المشروع إشادة واسعة من لجنة التحكيم، مما أدى إلى توجيه دعوة رسمية للفريق لعرض نتائج المشروع في جلسة خاصة خلال مؤتمر IEEE VPPC 2025، الذي سيعقد في مدينة هانغتشو – الصين خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2025، وهو أحد أبرز المؤتمرات الدولية في تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة.

يُشار إلى أن المسابقة هذا العام أقيمت بإشراف جامعتي Padua وCagliari الإيطاليتين، وبالتعاون مع جمعية IEEE Vehicular Technology Society، وتُعد من أرقى المسابقات الهندسية التي تستقطب نخبة الباحثين والمهندسين من مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها عام 2017.

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة فيلادلفيا بدعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار في مجالات الهندسة المستدامة والتكنولوجيا الذكية، كما يجسد رؤيتها في تمكين الكفاءات الأكاديمية للمنافسة العالمية وقيادة التغيير نحو مستقبل هندسي أكثر استدامة.