رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل سفير جمهورية السودان في الأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، سفير جمهورية السودان لدى المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد السفير حسن صالح سوار الذهب، يرافقه سعادة السيد المستشار الثقافي بالسفارة السودانية غفاري فضل الله السيد، وحضر اللقاء من الجامعة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي والأستاذ الزائر من جمهورية السودان لدى الجامعة الدكتور أمجد عثمان

واستهل الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح اللقاء بالترحيب بسعادة السفير والوفد المرافق، مثمنًا هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الأكاديمي، ومشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن بجمهورية السودان.

وأكد الجراح حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في السودان، بما يسهم في خدمة الطلبة وتوسيع فرص التبادل الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الطلبة السودانيين الراغبين بالدراسة في الجامعة سيُعاملون معاملة الطلبة الأردنيين من حيث القبول والرسوم الدراسية، تقديرًا للعلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين، وانطلاقًا من التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية جامعة ومتنوعة تدعم الطلبة من مختلف الجنسيات.

وأكد سعادة السيد السفير حسن صالح سوار الذهب تقديره الكبير لجامعة فيلادلفيا ودورها الريادي في التعليم العالي، مثمنًا ما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية متطورة وخدمات تعليمية متقدمة للطلبة العرب، ومنهم الطلبة السودانيون، مشيدًا بحُسن الاستقبال والبيئة التعليمية الجاذبة في الجامعة، معبرًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بين جامعة فيلادلفيا ومؤسسات التعليم العالي في السودان، بما يسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز الشراكات المستقبلية

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل من أجل تطوير مبادرات تعليمية مشتركة، تعزز من مستوى التعليم العالي وتخدم الطلبة السودانيين الدارسين في الأردن