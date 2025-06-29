تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان مدينة غزة وجباليا

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال، الأحد، تحذيرًا إلى سكان عدة مناطق في قطاع غزة، داعيًا إياهم إلى إخلاء مناطقهم والتوجه جنوبًا إلى منطقة المواصي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان الأحد: “تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، أجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، اخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي”.

وأضاف أن “جيش الاحتلال يعمل بقوة شديدة جدًا في هذه المناطق، وهذه الأعمال العسكرية ستتصاعد وتشتد وتمتد غربًا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية”.

وتابع: “حماس تضركم وتجلب لكم الكارثة، والعودة إلى مناطق القتال الخطيرة تشكل خطرًا على حياتكم”.

ويواصل جيش الاحتلال إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من مناطق قطاع غزة على النزوح قسرًا إلى مناطق أخرى، وسط استمرار الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 56,331 شخصًا وإصابة 132,632 آخرين، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة، الصادرة يوم السبت