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العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعَين والوزير الأسبق طبيشات

33 ثانية ago
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعَين والوزير الأسبق طبيشات

وطنا اليوم – عاد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، الوزير والعين الأسبق عبدالرزاق طبيشات، الذي يرقد على سرير الشفاء للاطمئنان على صحته.

ونقل العيسوي خلال الزيارة تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لطبيشات بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

وشغل طبيشات عدة مواقع منها رئاسة بلدية إربد لثلاث دورات، وانتخب نائبًا في مجلس النواب لدورتين. كما تولى حقيبة الشؤون البلدية والقروية والبيئة في عدة حكومات، كما عُيّن عضوًا في مجلس الأعيان.

 


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