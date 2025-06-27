رئيس وأعضاء مجلس وأسرة هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يهنئؤون الملك وولي العهد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ

وطنا اليوم – يتقدم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان وأعضاء المجلس وأسرة الهيئة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه وإلى الأسرة الهاشمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1447هـ سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا الأردن نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .

وكل عام وأنتم بخير