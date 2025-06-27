بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

رئيس وأعضاء مجلس وأسرة هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يهنئؤون الملك وولي العهد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ

6 دقائق ago
رئيس وأعضاء مجلس وأسرة هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يهنئؤون الملك وولي العهد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ

وطنا اليوم – يتقدم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان وأعضاء المجلس وأسرة الهيئة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه وإلى الأسرة الهاشمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1447هـ سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا الأردن نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .
وكل عام وأنتم بخير

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:43

الحزب المدني الديمقراطي يعقد مؤتمره العام غير العادي غدًا

20:48

ترامب: أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين

20:27

نتنياهو وكاتس: أكاذيب هآرتس بشعة وتهدف لتشويه سمعة أكثر الجيوش أخلاقية في العالم

20:17

الأردن يعود إلى مونديال السلة تحت سن 19 بعد 30 عاما

19:38

ضبط أقراص مخدرة داخل طحين مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية

19:32

هيلين وإغواء فاوست

19:30

في سابقة شبابية عربية… “فرسان التغيير” يعلنون من جامعة الدول العربية انطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

19:29

صعوبة التنفس في فصل الصيف

19:27

عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة

19:10

وزير التربية: قرارات مناسبة بعد تحليل نتائج امتحان الرياضيات

19:05

في تحديث تاريخي.. مايكروسوفت تودّع شاشة الموت الزرقاء

19:01

بريزات: البترا خسرت أكثر من 74% من زوارها

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025