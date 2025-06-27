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عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة

55 ثانية ago
عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة

وطنا اليوم:بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، تم يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025، عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة، حفيدة سموّه وكريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة ومعالي السيد ناصر جودة، على الدكتور عبدالجليل محمد الشرايعة.
وحضر عقد القران عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وأسرة وأقارب العروسين.
وُلدت زين الشرف عام 1994، وهي ملازم أول في الخدمات الطبية الملكية، ملحقة مع فريق الإخلاء الطبي الجوي في سلاح الجو الملكي الأردني، وهي الابنة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة ومعالي السيد ناصر جودة.
ووُلد النقيب الطبيب عبدالجليل الشرايعة عام 1987، وهو طبيب متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب في الخدمات الطبية الملكية.


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