مغتربون يشكون تأخّر تأشيرات المرور السعودية

وطنا اليوم:ناشد عدد من الأردنيين المقيمين في دول الخليج وزارة الخارجية، للتدخل العاجل لحل مشكلتهم، بعد تعذر حصولهم على تأشيرات عبور عبر الأراضي السعودية للعودة إلى الأردن برًا.

وقال مغتربون، إنهم تقدموا بطلبات رسمية للحصول على فيز عبور منذ أيام، لكنهم لم يتلقوا أي رد من السلطات السعودية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ما أدى إلى تعطيل سفرهم مع بدء الإجازة الصيفية في عدد من دول الخليج.

وقال النائب الدكتور عبد الناصر خصاونة إنه وردته عدة مناشدات من أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر وعدد من دول الخليج تتعلق بتعذر حصولهم على التأشيرات اللازمة للمرور عبر الأراضي السعودية خاصة في موسم الإجازات الصيفية.

وناشد الخصاونة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتدخل العاجل ومعالجة هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيطرح القضية أمام زملائه في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لبحثه واتخاذ الخطوات اللازمة.