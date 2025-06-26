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ويتكوف يكشف : دول لن تخطر على بال أحد ستنضم قريبا إلى اتفاقيات إبراهيم

34 ثانية ago
ويتكوف يكشف : دول لن تخطر على بال أحد ستنضم قريبا إلى اتفاقيات إبراهيم

وطنا اليوم:أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أن توسيع “اتفاقيات إبراهيم” هو أحد أولويات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
كما أشار إلى إمكانية انضمام دول عربية أخرى إلى الاتفاقيات.
وأوضح ويتكوف في مقابلة مع قناة “CNBC”: “أحد الأهداف الرئيسية للرئيس هو توسيع نطاق ‘اتفاقيات إبراهيم’ لتشمل المزيد من الدول.. أعتقد أنه ستكون هناك قريبا إعلانات مهمة جدا حول دول تنضم إلى الاتفاقيات”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتطبيع العلاقات مع دول “ربما لم يفكر الناس بها حتى”، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
وتعتبر “اتفاقيات إبراهيم”، التي يرى ترامب أنها أحد أبرز إنجازات فترته الرئاسية الأولى، نتاج وساطة أمريكية بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية خلال عامي 2020 و2021. ففي 2020، قامت البحرين والإمارات والمغرب بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، بينما أعلن السودان في 2021 عن إقامة علاقات دبلوماسية معه. وقبل هذه الاتفاقيات، كانت إسرائيل تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط هما مصر (1979) والأردن (1994).
وكان المبعوث الخاص لترامب قد صرح سابقا بأن حكومات السعودية ولبنان وليبيا وسوريا قد تتمكن قريبا من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عبر الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”.


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