حكومة الاحتلال توقف إدخال المساعدات لغزة انتظارا لخطة الجيش

وطنا اليوم:أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، حسبما كشف تقرير للقناة 12، ليل الأربعاء.

ووفقا لمصدر إسرائيلي، تم إيقاف إدخال المساعدات إلى القطاع المدمر “ريثما يقدم الجيش خطة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات”، حسبما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس

وأوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليل الأربعاء، إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس و”الجيش الإسرائيلي” بوضع خطة خلال 48 ساعة من أجل منع سيطرة حركة حماس على المساعدات في قطاع غزة.

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً جاء فيه: “في أعقاب معلومات تفيد بأن حماس تعاود السيطرة على المساعدات التي تدخل إلى شمال قطاع غزة، أوعز رئيس الوزراء ووزير الدفاع، للجيش الإسرائيلي، بتقديم خطة خلال 48 ساعة تهدف إلى منع سيطرة حماس على تلك المساعدات”.

وكانت القناة القناة 13 العبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الأربعاء، قولها إن رئيس الحكومة نتنياهو ما يزال يؤمن بخطة تتألف من مراحل عدة بشأن غزة على غرار خطة ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط.

في الإطار ذاته، قال مسؤولون في ائتلاف نتنياهو، للقناة 12 العبرية، إن “إسرائيل تدفع في غزة أثماناً أكثر مما تربح ومن الخطأ البقاء فيها”.

وأضاف المسؤولون، ومنهم أعضاء بحزب “الليكود” الحاكم، أنه “بات من غير الممكن الآن إنكار أن الشعب (الإسرائيلي) قد أُرهق من جبهة غزة”.

وشدد المسؤولون على أنه “أصبح لزاماً إنهاء العمليات العسكرية في غزة وعدم الانجرار خلف بن غفير وسموتريتش”.

في المقابل، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: “لدينا في غزة عدو نازي. يجب أن نفتح عليه أبواب الجحيم، أريد 10 آلاف من عناصر حماس. الثمن الذي يطلبونه مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى هو أن نرفع الراية البيضاء، وأنا لست مستعداً لذلك”.

وقبيل بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وجه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش “إنذارا نهائيا” لنتنياهو، قال فيه: “أوقفوا المساعدات لحماس فورا، وإلا فلن أستمر في المشاركة بالحكومة”، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.