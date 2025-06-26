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عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

18 ثانية ago
عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثّلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات . وكل عام وأنتم بألف خير.


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