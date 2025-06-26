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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة

21 ثانية ago
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الخميس، في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة.
ويشارك جلالة الملك في الملتقى الاقتصادي السنوي الذي يعقد في مدينة صن فالي بولاية أيداهو، إذ يعقد جلالته لقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية دولية، ورؤساء وممثلي عدد من أبرز الشركات في الولايات المتحدة والعالم.
وفي مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، يجتمع جلالة الملك بممثلين عن منظمة كالبرس (CalPERS) التي تدير أكبر صندوق تقاعد استثماري في الولايات المتحدة، لبحث فرص تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات الاستثمارية.


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