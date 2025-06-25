لقاء حواري بين مجلس أمن محافظة العاصمة وتجارة عمان 

وطنا اليوم:بحث لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، بمقرها مع مجلس أمن محافظة العاصمة العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية والزراعية العاملة في عمان.

وتركزت القضايا التي طرحها رؤساء نقابات وجمعيات وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، بالانتشار العشوائي للبسطات وأهمية تنظيمها، وغياب مواقف المركبات ولا سيما لغايات التحميل والتنزيل والتسوق من المحال والمطاعم، ، وتحويلات الشوارع بالاعياد والمناسبات.

وأكد المشاركون باللقاء، ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط التجاوزات الخارجة على القانون التي يمارسها البعض، وتوسيع الشركات المربوطة مع الأجهزة الأمنية، وتسهيل معاملات المستثمرين العرب.

وأكد رئيس المجلس محافظ العاصمة ياسر العدوان، أن الأمن والأمان عنصر أساسي في اقامة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، مبينا أن الامن الغذائي والاجتماعي جزء مهم من المنظومة الأمنية التي تحرص الدولة الأردنية على توفيرها.

وأشار ان منظومة الأمن التي يعيشها الأردن جاءت عبر عمل وتعاون مشترك بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية للحفاظ على هذه النعمة والميزة الكبيرة للمملكة التي تفتقدها الكثير من الدول.

وأكد العدوان أن مجلس أمن العاصمة حريص على التواصل مع مختلف القطاعات والشرائح بالعاصمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاستماع للقضايا التي تهمها والعمل على معالجتها وفق الصلاحيات والأنظمة والتعليمات.

ولفت محافظ العاصمة للجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة المختصة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى لوضع حلول ناجعة لقضية الانتشار العشوائي للبسطات والاعتداءات على الأرصفة والشوارع، وبما يكفل مصالح جميع الأطراف، مشيرا للمعالجات التي تمت بنجاح في بعض المناطق.

وشدد العدوان على ضرورة ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين مجلس أمن المحافظة والنقابات والجمعيات التجارية بالعاصمة لمعالجة القضايا التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرا للإجراءات التي تمت لتصويب أوضاع الكثير من المهن داخل حدود العاصمة.

بدوره، عبر رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه وشكره لمجلس أمن العاصمة ومبادرته التي وصفها بالسابقة للقاء الفعاليات التجارية والخدمية والمستثمرين ومنتسبي الغرفة، مشددا على أهمية الشراكة الامنية الاقتصادية.

وأكد أهمية توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال اللقاءات الدورية مع الهيئة العامة لتجارة عمان من خلال إنشاء قناة تواصل مباشرة ودائمة بين الغرفة والمجلس سواء عبر خط ساخن أو رقم واتساب مخصص للإبلاغ عن اية ممارسات خارجة عن القانون.

واقترح رئيس الغرفة تعيين ضابط ارتباط أمني مسؤول عن استقبال شكاوى وملاحظات التجار بشكل سريع وفعّال، ويمكن أن يتواجد في دار المحافظة أو قيادة أمن إقليم العاصمة لسهولة التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تبحث قضايا التجارة ذات البعد الأمني.

وقال “نحن نؤمن بأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، مؤكدا أنه كلما زاد شعور التاجر بالأمان، زادت ثقته في السوق وازدهر النشاط التجاري وتعززت التنمية.

وأقترح العين الحاج توفيق إطلاق مبادرات توعوية مشتركة بين الغرفة والأجهزة الأمنية، وتعزيز الرقابة على الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، مع توسع التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي بالمملكة.