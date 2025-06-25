الحكومة تعلن حزمة مشاريع تنموية في البلقاء

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، أن جلسات مجلسِ الوزراء في المحافظات نهج مؤسسي ثابت لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة بالشراكة مع المجالس المنتخبة، وتحديد الأولويات للبرامج والمشاريع التي تحتاجها المحافظة في مختلفِ القطاعات، ضمنَ ما هو متاح من موارد وفي إطار زمني واضح.

وأعلن حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في البلقاء، أن الحكومة ستعمل على إنجاز مشاريع واسعة في قطاع المياه بالمحافظة، بكلفة إجمالية تزيد عن 340 مليون دينار خلال الأعوام 2025 – 2028، وتشمل تأهيل وهيكلة وصيانة شبكات المياه والريّ وإنشاء خطوط ومشاريع للصرف الصحي في مناطق دير علا، والكرامة والشونة الجنوبية، وماحص، والفحيص، والبقعة وغيرها من مناطق المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أول زيارة ميدانية له كانت لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي، الذي تأخرت توسعته لسنوات، وبحمد الله قمتُ مطلع الشهر الحالي بافتتاح مبنى جديد للمستشفى تم إنجازه خلال 7 شهور من الزيارة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتوسعة المبنى القديم خلال أقل من عام.

وشدد على أن الزيارات الميدانية تدل على أهمية التدخلات والإجراءات المتخذة وأثرها المباشر على المواطن، موضحا أنها ليست زيارات مجاملة؛ بل زيارات لإنجاز ما لم ينجز: “لأننا نستطيع أن نترك أثراً حقيقياً في حياة المواطن إن عزمنا على ذلك، وهذا دورنا وواجبنا كحكومة وهو ما وجهنا به جلالة الملك”.

كما أعلن حسان أنه سيتم إنشاء 11 مدرسة جديدة في محافظة البلقاء خلال العامين الحالي والمقبل، بكلفة تزيد عن 20 مليون دينار، وإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة في جامعة البلقاء التطبيقية بكلفة 11 مليون دينار.

وأضاف أنه سيكون هناك العديد من البرامج والمشاريع لمحافظة البلقاء في قطاعات النقل والصناعة والثقافة والبيئة والشباب والزراعة، والحكومة ملتزمة بها.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت عقد اجتماعات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المتعلقة بتجويد التشريعات الناظمة للإدارة المحلية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والارتقاء في الأداء لخدمة المواطن، إنفاذاً لما نصّ عليه كتاب التكليف السامي ولما تعهدت به في بيانها الوزاري، وستتواصل هذه الاجتماعات والحوارات والنقاشات خلال المرحلة المقبلة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة لتتناسب مع مسار التحديث السياسي وتواكبه وتضمن الحوكمة في هذا القطاع بشكل أساسي.

وقال حسان: “بإذن الله، وبهمة قيادتنا الهاشمية وحكمتها، وتضافر جهود مؤسساتنا، وتماسك جبهتنا الداخلية، سيبقى وطننا عزيزاً منيعاً قوياً، وستستمر مسيرة العمل والإنجاز بشراكتنا والتفافنا حول وطننا، ولن ندخر جهداً في سبيل ذلك”.