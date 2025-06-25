كابيتال بنك يجدد شراكته مع مؤسسة الملكة رانيا لدعم البرامج التعليمية والثقافة المالية عبر منصة إدراك

وطنا اليوم:في إطار التزامه المتواصل بدعم التعليم والتنمية المجتمعية، أعلن كابيتال بنك عن تجديد اتفاقية الشراكة مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة في الأردن من خلال برنامج “إقرأ”، والذي يُعنى بإنشاء مكتبات مدرسية جاذبة للأطفال ضمن المدارس الحكومية، وتزويدها بمجموعة مختارة من القصص الشيقة المناسبة لأعمار واهتمامات الطلبة.

حيث يشمل برنامج “إقرأ” تدريب المعلمين وأمناء المكتبات على تنفيذ حصص مكتبة وقراءة تفاعلية تهدف إلى تحفيز الطلبة على التفاعل مع النصوص القصصية، وتنمية حب القراءة لديهم من خلال أساليب تعليمية مشوقة وممتعة، وستعمل الشراكة على توزيع 13,000 قصة للأطفال على المدارس المشاركة في البرنامج بهدف تعزيز القراءة وتوفير موارد تعليمية تدعم العملية التعليمية داخل الصفوف.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعاون دعم منصة “إدراك” للتدريب والتنمية المجتمعية، والتي تسعى إلى تمكين الأفراد عبر توفير تعليم مجاني ومهارات أساسية تساهم في تأهيلهم ليكونوا أفرادًا منتجين يعتمدون على أنفسهم، بما يعزز من قدرتهم على بناء مستقبل أفضل، من خلال تقديم برنامج متخصص يتألف من ثلاث دورات تدريبية حول المهارات المالية الأساسية. وتغطي الدورات مواضيع مثل: أساسيات إدارة المال، والميزانية والادخار، ومبادئ الاستثمار واستراتيجيات النمو المالي على المدى الطويل، إلى جانب مفاهيم مالية مهمة لروّاد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص. تتميز هذه الدورات بمرونة عالية، إذ تتيح للمتعلمين التقدم وفق وتيرتهم الخاصة، وتشمل محتوىً مسجلاً تتراوح مدته بين ساعة ونصف وساعتين، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت تركّز على التطبيق العملي والمناقشات الجماعية.

وأكدت تولين بارطو، رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك على أهمية هذا التعاون الذي يعد استمراراً لشراكة ناجحة بين الطرفين ويعكس التزام كابيتال بنك الجاد بدعم المبادرات التعليمية والتنموية في الأردن، إيماناً منه بالدور الحيوي للقطاع الخاص في إعداد جيل متعلم وممكن لمواجهة تحديات المستقبل.

ولفتت بارطو إلى أن دعم كابيتال بنك لمؤسسة الملكة رانيا يأتي انسجاماً مع التزامه المستمر بتمكين الأفراد وبناء مجتمعات أكثر وعياً واستدامة، من خلال شراكات استراتيجية تركز على تعزيز المهارات الحياتية والمالية، موضحةً أن التعاون مع مؤسسة الملكة رانيا يمثل نموذجاً فعّالاً لتكامل الأدوار بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إحداث أثر إيجابي ملموس يخدم فئة اليافعين والشباب.