مركز الأزمات: لا مخاطر في الوقت الحالي على أمن الأردن والمواطنين

وطنا اليوم:قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن لا مخاطر في الوقت الحالي على أمن المملكة والمواطنين؛ في ظل سريان وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة.

وبين النعيمات، أن حصيلة الأجسام التي سقطت على المملكة تجاوزت الـ250 جسم توزعت بين طائرات مسيرة وصواريخ وشظايا صواريخ، شملت معظم محافظات المملكة.

وعن حصيلة الإصابات أوضح النعيمات، أن مجموع الإصابات التي سجلت بلغ 8 إصابات طفيفة جميعهم بحالة جيدة.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صنّف مستوى المخاطر في الأردن، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بمستوى “غير مقلق”.

وبذات السياق، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن الأجواء الأردنية آمنة أمام حركة الطيران المدني.

وسرى اليوم قرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد 12 يوما من التصعيد العسكري بين الطرفين، شهدت خلاله أجواء المملكة خرقا من خلال الصواريخ والمسيرات الإيرانية، والتي جرى اعتراضها من قبل القوات المسلحة الأردنية حفاظا على سلامة المواطنين.